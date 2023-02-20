

استعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول الانجليزي بفوز صعب على مضيفه أوساسونا 2-0 السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأحرز الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الاول في الدقيقة 78، وأضاف البديل ماركو أسينسيو الثاني (90+2) ليرفع النادي الملكي رصيده الى 51 نقطة.



وهذا الفوز الثاني تواليا لريال مدريد في الدوري بعد رباعيته النظيفة ضد إلتشي منتصف الاسبوع التي أعادته الى سكة الانتصارات بعد السقوط الصادم أمام ريال مايوركا.



وغاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن المباراة «لإراحته» قبيل موقعة مضيفه ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، وفق ما أعلن مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى الألماني توني كروس الذي تعافى لتوه من الانفلونزا. من جانبه، امتدح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ثنائي الفريق فينيسيوس جونيور وألفارو رودريغيز، لأدائهما أمام أوساسونا، وقال:«ما فعلناه في الشوط الثاني كان من الممكن القيام به في الشوط الأول، كان من الممكن لعب التمريرة العمودية في وقت سابق، لكنني حقا أحببت صلابة الفريق، كان من المهم الفوز للحفاظ على الدوري على قيد الحياة، وسنذهب إلى ليفربول بشكل جيد وبكل ثقة في العالم».



وفشل ريال سوسيداد الثالث في البقاء على مسافة مع ريال مدريد، بسقوطه في فخ التعادل القاتل على أرضه مع سلتا فيغو 1-1 ليصبح على بعد 8 نقاط منه، وبات في رصيده 43 نقطة، فيما فاز ريال بيتيس على ضيفه بلد الوليد 2-1، وتفوق ريال مايوركا على ضيفه فياريال 4-2.