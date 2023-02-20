

سجل ليونيل ميسي هدفا في الوقت القاتل ليقود فريقه باريس سان جرمان للفوز على ضيفه ليل 4-3 خلال المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليرفع «باريس» رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.



تقدم سان جرمان بهدفين نظيفين سجلهما كيليان مبابي ونيمار (11) و(17)، وقلص ليل الفارق بهدف سجله بافودي دياكيتي (27)، وفي الشوط الثاني، سجل جوناثان ديفيد هدف التعادل لفريق ليل (58) من ركلة جزاء، ثم أضاف جوناثان بامبا الهدف الثالث لليل (69)، غير أن مبابي سجل هدف التعادل (87)، قبل أن يسجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وشهدت المباراة خروج البرازيلي نيمار، نجم سان جرمان، ويبدو أنه يعاني من إصابة في كاحله الأيمن.



ألمانيا



وفي ألمانيا، خسر بايرن ميونيخ الذي لعب بـ 10 لاعبين لأكثر من 80 دقيقة على أرض مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-2، وبهذه الانتكاسة، بقي النادي البافاري عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري فيما قفز أصحاب الأرض إلى المركز الثامن مع 29 نقطة.



وأكمل النادي البافاري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة، بعد طرد مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليتكبد هزيمته الثانية هذا الموسم في جميع المسابقات.



وأسدى شالكه، متذيل الترتيب، خدمة كبيرة لبايرن وأبقاه في صدارة الترتيب بإجباره مضيفه أونيون برلين على الاكتفاء بالتعادل السلبي.



وبات أونيون برلين بتعادله الرابع للموسم على المسافة ذاتها من بايرن الذي يتمتع بأفضلية فارق الأهداف، وذلك قبل الموقعة المرتقبة بين الفريقين الأحد المقبل في ميونيخ.