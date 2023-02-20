

لم يعد حلم «السكوديتو» قائماً بالنسبة إلى إنتر وجاره اللدود ميلان، لكن حاملي آخر لقبين تشبثا بالمقدمة خلف نابولي بفوز الأول 3-1 على أودينيزي، والثاني بصعوبة على مضيفه مونزا 1-0، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

ويدين إنتر بهذا الفوز الذي أعاد فارق النقاط الـ 15 مع نابولي المتصدر، لأهداف البلجيكي روميلو لوكاكو (20 من ركلة جزاء)، والأرميني هنريخ مخيتاريان (73) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (89)، فيما سجل السلوفيني ساندي لوفريتش هدف أودينيزي الوحيد (43)، وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وفي «ديربي برلسكوني» كما اصطلح على تسميته، أحرز البرازيلي جونيور ميسياس هدف اللقاء الوحيد (31)، ليرفع «الروسونيري» رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مونزا عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذه الخسارة هي الأولى لمونزا في العام الحالي، وقبل المباراة حقق سلسلة من 8 مباريات من دون هزيمة، لكن طموحه بالفوز على النادي الذي كان يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني لم يتحقق.



انتصار لاتسيو



وفاز لاتسيو على مضيفه ساليرنيتانا 2-0، وتقدم لاتسيو عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 60، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 69.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.