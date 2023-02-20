

في إطار حرصه على دعم الشباب، والتشجيع على اتباع نمط حياة رياضي وصحي بين أوساط جميع شرائح المجتمع، نظم مجمع البروميناد للتسوق بطولة Crossfit event في 17 فبراير الجاري بالتعاون مع «هايبرد فيتنس» لتوفير المعدات الرياضية وتجهيز النوادي.



وأقيمت المسابقة في مركز البروميناد الثقافي، بمشاركة 15 فريقا للرجال و12 فريقا للسيدات، إذ يتألف كل فريق من عدد من اللاعبين وشهدت العديد من الأنشطة البدنية والجري وحمل الأثقال التي أقيمت تحت رقابة لجنة من الحكام المحترفين الذين عملوا على تقييم الفرق المشاركة، ومنح النقاط بحسب المعايير العالمية في هذا الصعيد، اذ حصد صاحب المركز الأول 500 دينار والثاني 300 دينار والثالث 200 دينار.



وأشار «البروميناد» إلى أن العام الحالي سيشهد إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، داخل مجمع البروميناد وفي مركز البروميناد الثقافي، التي من شأنها إرضاء شغف جميع أفراد المجتمع، والتي ستسهم في تعزيز خياراتهم لقضاء واستثمار أوقاتهم بأفضل طريقة ممكنة، ضمن إطار إستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي يحرص على ترسيخها باستمرار، والتي تتضمن العديد من الخطط للارتقاء بالمشهد الثقافي والترفيهي والرياضي في السوق المحلي.