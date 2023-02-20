

كشّر مان يونايتد عن أنيابه، ووجه رسالة شديدة اللهجة لبرشلونة قبل لقائهما المرتقب في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3-0 على ضيفه ليستر سيتي في المرحلة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 25، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات.



وعاد راشفورد لزيارة مرمى ليستر من جديد، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 56، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 14 هدفا، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة الهدافين مع إيفان توني لاعب برينتفورد، بفارق 12 هدفا خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مان سيتي.



وأضاف جادون سانشو الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 61.



بتلك النتيجة، رفع يونايتد،، رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد ليستر سيتي، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة هذا الموسم، عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.



وقد استعاد أرسنال صدارة الدوري من مان سيتي بفوزه المثير والقاتل 4-2 على مضيفه أستون فيلا مقابل تعادل منافسه «السيتي» 1-1 مع مضيفه نوتنغهام فوريست.



وكان أرسنال سقط على أرضه 3-1 أمام سيتي في المباراة القمة الأسبوع الماضي ليخسر الصدارة لصالح الاخير وتشتعل المنافسة على اللقب.



ورفع النادي اللندني رصيده الى 54 نقطة مقابل 52 لسيتي، علما أن الاول خاض مباراة أقل ليبقي على آماله في تحقيق لقب أول في الدوري منذ 2004.



وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا بعد الفوز: «لقد عدنا بإيمان أكثر من قبل لأنه يتعين عليك تحويل العروض إلى نتائج»، مضيفا: أحيانا يتعين عليك الفوز بالمباريات في الدقيقة 94، سيتحتم عليك أن تسجل من ضربة ثابتة أو عندما تلعب بعشرة لاعبين، فز بأي سياق، لطالما تحدثنا عن ذلك، اليوم كان السياق صعبا حقا، خاصة بالنظر لما حصل بعد خمس دقائق عندما تقدم أستون فيلا.



إلى ذلك، واصل ليفربول صحوته بفوز ثان تواليا جاء على حساب مضيفه نيوكاسل المتألق هذا الموسم 2-0، علما أن أصحاب الأرض لعبوا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 بعد طرد الحارس نيك بوب.



وكان ليفربول حقق فوزه الأول في العام الجديد الاسبوع الماضي ضد ايفرتون بعد سلسلة كارثية من ثلاث هزائم وتعادل.



وتجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع فيما رفع ليفربول رصيده الى 35 في المركز الثامن.



وتابع تشلسي نتائجه الكارثية بسقوطه على أرضه 0-1 ضد ساوثمبتون من ركلة حرة لجيمس وورد براوز (45+1).



ورغم أن «البلوز» فشل في الفوز للمباراة الرابعة تواليا في الدوري (ثلاثة تعادلات وهزيمة)، كانت المخاوف تجاه المدافع الاسباني سيسار أسبيليكويتا الذي أثار الرعب في النفوس بعد ان احتاج لعلاج لمدة 10 دقائق على أرض الملعب وأخرج على الحمالة والأوكسجين بعد أن تلقى ضربة في وجهه، ولايزال تشلسي يعاني وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.