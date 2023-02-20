

سعود عبدالعزيز ـ أحمد خميس



توفي مواطن في العقد الخامس اثر تعرضه لصعقة كهربائية أعلى منزله في منطقة خيطان. وقال مصدر امني لـ «الأنباء» إن شابا أبلغ عمليات الداخلية عن سماعه استغاثة والده أعلى سطح المنزل، فسارع إليه وإذ به يجد والده ممسكا بسلك مكشوف وتدخل لإنقاذه.



وأضاف المصدر: أسعف المواطن إلى مستشفى الفروانية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



من جهة أخرى، توفي وافد ايراني في العقد الخامس من عمره ظهر امس إثر تصادم مركبته بمركبة اخرى على طريق الملك فهد باتجاه الكويت، وتركت جثة الايراني 54عاما للطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادث.