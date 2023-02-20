وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد والوفد المرافق له إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع، وذلك لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والذي يقام في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 20 ولغاية 24 الجاري.



وكان في استقباله لدى وصوله مطار أبوظبي الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والقنصل العام لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية علي الذايدي، والقائم بأعمال سفارتنا بالإنابة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ صباح ناصر المالك الصباح، ورئيس المكتب العسكري الكويتي اللواء الركن محمد عبدالله الكندري، وأعضاء البعثة الديبلوماسية والملحقية العسكرية والأمنية.



هذا، ويرافق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وفد رسمي رفيع المستوى يضم عددا من قياديي وزارتي الداخلية والدفاع.



وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد قد غادر البلاد على رأس وفد رسمي متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكان في وداعه على أرض المطار وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس واللواء منصور العوضي وعدد من قياديي وزارتي الدفاع والداخلية.