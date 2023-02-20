ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 59 لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي تعقد أعماله في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وقد شارك وزير الخارجية في الحلقة النقاشية تحت عنوان «التحديات في الشرق الأوسط» بمعية وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث طرح الشيخ سالم العبدالله عددا من المواضيع المتعلقة بالتحديات الإقليمية والدولية، كما شدد خلالها على أهمية إنهاء الصراعات والتخفيف من حدة التوترات وضرورة الاستماع إلى صوت العقل وحل وتسوية النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية وتجسيد الآليات الفاعلة والسياسات القائمة على الاعتدال والاتزان والحكمة تجاه التعامل مع القضايا والتحديات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.



وفي السياق نفسه، بين الشيخ سالم العبدالله أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيدات خطيرة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأحداث المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجددا في هذا الإطار موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار تلك الانتهاكات ودعوتها لوقف العدوان الإسرائيلي على القدس ومقدساتها. كما أشار إلى أهمية توحيد الجهود المشتركة للتغلب على الأزمات الراهنة خاصة ما يتصل منها بالقضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة الدفع بالجهود الديبلوماسية الدولية لإيجاد حلول للأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم. هذا، وقد أجرى الشيخ سالم العبد الله، إلى جانب مشاركته في فعاليات هذه الدورة، العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية لمناقشة أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والتركيز على التحديات الأمنية الإقليمية والدولية والتهديدات التي تمس السلم والأمن الدوليين وبحث أطر تعزيز التنسيق الدولي لإيجاد التدابير المثلى لمعالجتها.