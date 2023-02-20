

ناصر العنزي - مبارك الخالدي



ابتعد الكويت بصدارة دوري زين الممتاز بعد فوزه المستحق على كاظمة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد نادي الكويت في افتتاح الجولة الـ15 سجله محمد فريح في الدقيقة (14).



وبهذا الفوز، رفع «الأبيض» رصيده إلى النقطة 30 ووضع قدما قوية كأول المتأهلين للست الكبار المنافسين على لقب الدوري، فيما بقي «البرتقالي» عند رصيده السابق 22 في المركز الثالث مؤقتا لحين انتظار باقي نتائج الجولة.



وقد شهد الشوط الأول تفوقا واضحا للكويت على ضيفه وكان الأكثر تنظيما وأجاد في بناء الهجمات ليصل بسهولة إلى مرمى الحارس يوسف الكندري بتحركات عمرو عبدالفتاح «عموري» ومحمد مرهون وياسين العامري مع مساندة من الظهيرين، فيما عانى كاظمة من العشوائية وكثرة التمريرات الخاطئة ولم تشكل طلعات ناصر الفرج واحمد العرسان وجاي ديمبلي أي خطورة.



وكانت أولى محاولات الكويت بتمريرة من «عموري» لمرهون لكنه سددها ضعيفة بيد الحارس الكندري في الدقيقة (9) ومن خطأ مركب بدأ بتمريرة المدافع عماد الدين عزي الخاطئة وصلت الكرة لعمرو عبدالفتاح الذي لم يتوان في التسديد لترتد الكرة الى فريح المتقدم ليسكنها على يسار الحارس الكندري (14)، وواصل المهاري «عموري» صولاته في أرجاء الملعب وأهدى لزميله المهدي بن رحمة كرة داخل المنطقة لكن الأخير سددها ضعيفة بيد الحارس 020).



وفي الشوط الثاني، تحسن أداء كاظمة لاسيما مع دخول بندر بورسلي سعيا لزيادة الكثافة الهجومية، لكن محاولاته لم ترتق لمستوى الخطورة. وفي المقابل، واصل «الأبيض» أداءه المتزن، وكاد مرهون أن يزيد غلة فريقه من الأهداف، لكن كرته ذهبت أعلى العارضة 72). وألغى حكم اللقاء الكرواتي دوج ستروكان هدفا لـ«البرتقالي» احرزه البديل عمر الحبيتر بداعي التسلل (88) لتنتهي المباراة بفوز مستحق للكويت واستمراره في الصدارة منفردا.



وفي المباراة الثانية، خطف المالي ابراهيما تانديا 3 نقاط ثمينة للقادسية بعدما سجل هدف الفوز الوحيد على السالمية في الدقيقة 90 من تسديدة متقنة مرت كالسهم في مرمى عبدالرحمن الفضلي، ليصعد «الأصفر» في المركز الرابع مؤقتا بـ 22 نقطة فيما تأزم وضع «السماوي» وبقي ثامنا بـ 16 نقطة، وشهدت المباراة احتجاجا من السالمية، مطالبا بركلة جزاء قبل هدف القادسية، لكن الحكم سعود السمحان وبعد مراجعته لـ «الفار» احتسب الهدف في قرار صحيح.



لم يتمكن الفريقان من الوصول للمرميين في الشوط الأول بسبب التعجل وعدم التركيز، وضاعت لكل منهما فرصة للتسجيل، ولعب القادسية بتشكيلة غاب عنها بدر المطوع للمرة الثالثة على التوالي، وأشرك مدربه، الصربي بوريس بونياك، عيد الرشيدي ونايف زويد وتانديا في المقدمة، فيما لم يغير محمد إبراهيم من تشكيلته باستثناء عذبي شهاب بدلا من مبارك الفنيني.



ولم يتغير الحال في الشوط الثاني وسط اجتهاد من اللاعبين قبل ان يتمكن القادسية من تسجيل هدفه في الدقائق الأخيرة.



أدار المباراة الحكم سعود السمحان وجاء قراره صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء للسالمية كما وجه بطاقة حمراء لبدر جمال 95.