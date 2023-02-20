التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا جيمز كليفرلي وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2023.



وتناول اللقاء أواصر العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيز هذه الروابط في مختلف المجالات الحيوية والمهمة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين والتطلع المشترك لعقد الحوار الإستراتيجي المشترك الكويتي البريطاني في شهر مارس المقبل بالعاصمة البريطانية لندن.



كما تم خلال اللقاء التباحث حول تطورات الأزمة في أوكرانيا وسبل دعم وتعزيز الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا بما يحقق الأمن والسلم الدوليين بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.