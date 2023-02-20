ضرورة إلزام مجلس الخدمة المدنية بإصدار بيان عقب كل اجتماع يتضمن القرارات الصادرة منه أسوة بمجلس الوزراء

قضيتان أساسيتان أمام الحكومة حال التئامها هذا الأسبوع منها قرارات لمعالجة أزمة الإسكان وخطة إصلاح الطرق

مهلة تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي تنتهي مساء اليوم الجمعة وإعلان ترتيب المسجلين منتصف مارس

عمار العجمي: ابنتي مازالت تعمل في "الأوقاف" ويسري عليها قرار مجلس الوزراء ولم ولن نخالف ذلك





مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن سحب قرارات الندب والنقل والتعيين الصادرة اعتبارا من 23 يناير الماضي تم حرفيا، ومن مهام مراقبي شؤون التوظف الرصد والمتابعة، كاشفة عن وجود عدة جهات حكومية من مهامها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة للاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي إن «سهام التجريح طالت حتى أسرتي، ابنتي مازالت تعمل في «الأوقاف» ويسري عليها قرار مجلس الوزراء ولم ولن نخالف ذلك».

يأتي ذلك تأكيدا على ما انفردت «الأنباء» بنشره في 7 الجاري تحت عنوان «رئيس الوزراء: وقف استثناءات.. الكويتيون سواسية».

وردا على سؤال، هل ستتم إعادة العمل بهذه الاستثناءات بعد إعلان الحكومة الجديدة، أجابت المصادر: إلغاء الاستثناءات بشكل نهائي يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.

هذا، وطالبت مصادر أخرى بإلزام مجلس الخدمة المدنية بإعلان بيان بعد كل اجتماع يتضمن القرارات التي يصدرها وذلك أسوة بمجلس الوزراء الذي يصدر بيانا بعد كل جلسة.

واستدركت المصادر: قرارات النقل والندب والاستعانة بالخدمات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية حتى تلك الصادرة بصفة استثنائية لا تحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء انما تأخذ طريقها للتنفيذ بمجرد صدورها ولا يوجد ما يمنع من إعلانها.

واستطردت: توصيات الترشيح للوظائف القيادية التي تصدر من مجلس الخدمة المدنية تحتاج إلى العرض على مجلس الوزراء لإصدارها بمشاريع مراسيم.

وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء، لفتت المصادر إلى انه في حال التئام المجلس هذا الأسبوع فإنه حسب ما أعلن الوزير عمار العجمي في 17 الجاري أنه سيتم إعلان قرارات لمعالجة أزمة الإسكان بعد عرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام القريبة المقبلة، هذا إلى جانب خطة جديدة لإصلاح الطرق والشوارع.

هذا، ويعلن ديوان الخدمة المدنية ترتيب المسجلين للتوظيف في المرحلة الـ 82 منتصف مارس المقبل.

مهلة تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي تنتهي مساء اليوم الجمعة وإعلان ترتيب المسجلين منتصف مارس

قالت مصادر مطلعة إن مهلة تسجيل الباحثين عن عمل والراغبين في التوظيف الحكومي عبر موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني تنتهي عند الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الجمعة، والتي بدأت في 3 الجاري.

وتوقعت المصادر ان يتمكن الديوان من إعلان ترتيب المسجلين في المرحلة ال 82 للتوظيف منتصف مارس المقبل.

عمار العجمي: ابنتي مازالت تعمل في "الأوقاف" ويسري عليها قرار مجلس الوزراء ولم ولن نخالف ذلك

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة للاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن "سهام التجريح طالت حتى أسرتي، ابنتي مازالت تعمل في "الأوقاف" ويسري عليها قرار مجلس الوزراء ولم ولن نخالف ذلك".

وأضاف الوزير العجمي : سنعلن الأسبوع المقبل قرارات لمعالجة أزمة الإسكان بعد عرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام القريبة المقبلة.

وفيما يلي نص بيان التغريدة :