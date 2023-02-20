طهران: قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن طهران لم تخصب اليورانيوم بنسبة أكثر من 60٪ حتى الآن.



وقال كمالوندي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" نشرتها تعليقا على تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن "القضايا المنشورة افتراء وتشويه للحقائق، ووجود ذرة أو ذرات يورانيوم أعلى من 60٪ في عملية التخصيب لا يعني التخصيب فوق 60٪".



وأضاف: "للأسف أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة ضغط من قبل البعض، وهذا النوع من الأداء له تأثير سلبي على مصداقية ووجود هذه المنظمة الدولية المهمة"، حسبما نقلت عنه "إرنا".



وقال كمالوندي إن "واجب أعضاء الوكالة هو الاهتمام بوضعها المهني، وينبغي عدم السماح بإساءة استخدام هذه المنظمة الدولية لأغراض سياسية".