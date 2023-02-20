عواصم: قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى، في حين رجح خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا ثالثا، في ثالث عملية إطلاق للصواريخ خلال يومين تأتي غداة إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة.

وأعلنت بيونغ يانغ أن الجيش الشعبي الكوري أجرى تدريبات ردا على المناورات الكورية الجنوبية الأميركية، محملا الحليفين مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.



وذكرت الوكالة أنه "من خلال هذه التدريبات بمشاركة منصات صواريخ متعددة وضخمة جدا يُظهر الهجوم النووي التكتيكي جاهزية الجيش الشعبي الكوري التامة للردع وامتلاكه إرادة المواجهة" ضد المناورات الجوية المشتركة.



من جهته، أعلن الجيش الكوري الجنوبي في بيان أنه "رصد إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى، مضيفا أن أحدهما حلق على مسافة 390 كيلومترا والآخر على 340 كيلومترا قبل أن يسقطا في البحر.



ووصف البيان عمليات الإطلاق بأنها "استفزاز خطير يقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية"، داعيا كوريا الشمالية إلى الكف عن مثل هذه الأعمال "بشكل فوري".



بدورها، حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن بلادها تراقب عن كثب تحركات واشنطن وسيئول لنشر مزيد من الأسلحة الإستراتيجية الأميركية في المنطقة، متعهدة بـ"إجراءات مضادة موازية".



وقالت كيم يو جونغ -في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "زخم استخدامنا للمحيط الهادي ميدانا للرماية يتوقف على طبيعة عمل القوات الأميركية".