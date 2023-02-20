تشارك وزيرة الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز على رأس وفد رسمي كويتي في الملتقى العربي للمياه الذي انطلق في دبي اليوم الاثنين تحت عنوان (الموارد المائية غير التقليدية..فرص الاستثمار) برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة وزارات المياه العربية.

وتهدف مشاركة الكويت في هذا الملتقى وفق بيان صحفي لوزارة الكهرباء والماء الكويتية إلى المساهمة في توفير فرص استثمار جديدة والبحث عن حلول عملية لتطوير وتمويل مشاريع الموارد البيئية غير التقليدية المستقبلية وإلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب المصلحة ذوي الاهتمامات المشتركة في هذا المجال.

وأضافت أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام يسلط الضوء على أربعة محاور رئيسة تتمثل بأطر الحوكمة الفعالة وفرص الاستثمار والتكنولوجيا الذكية ومجالات التمويل والابتكارات سعيا لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال الموارد المائية غير التقليدية ودعم خطط الحكومات للاستثمار والتمويل في تنفيذ المشروعات.

وذكرت أن الملتقى يتبنى نهجا جديدا مبتكرا من حيث المحتوى والبرنامج وطرق إدارة الجلسات التي تقوم على الحوار بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية وأيضا ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني إضافة الى مراكز البحث العلمي.

ولفتت إلى أن الملتقى من شأنه أيضا تشجيع التفاعل التشاركي بين مختلف فئات أصحاب المصلحة مما يسمح بالتعبير عن آرائهم ومشاركة خبراتهم واستكشاف فرص ريادة الأعمال الواعدة في قطاع الموارد المائية غير التقليدية.

يذكر أن الملتقى يقام بتنظيم من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ورعاية ودعم من المجلس العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية بحضور كبار المسؤولين من الحكومات وصناديق ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص من أكثرمن 20 دولة عربية.