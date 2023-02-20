مريم بندق

تأكيداً لما انفردت " الأنباء" بنشره اليوم أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان عودة جميع المنقولين والمنتدبين وسحب الإشرافية " بمتابعة " مراقبي التوظف وذلك حسب البيان التالي :

صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان فور صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2023/2/6 بشأن ضرورة الالتزام بوقف شغل الوظائف الإشرافية بكافة الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، أيا كانت وسيلة شغل هذه الوظائف ندبا كليا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد، وذلك اعتبارا من تاريخ 2023/1/23 حتى إشعار آخر، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار.

بادر ديوان الخدمة المدنية على الفور بإصدار تعميمه رقم 2 لسنة 2023 بالتنبيه على كافة الجهات الحكومية بالتقيد بقرار مجلس الوزراء، مؤكدا على هذه الجهات بضرورة سحب كافة القرارات التي صدرت من ذلك التاريخ واعتبارها كأن لم تكن بما في ذلك الموافقات التي صدرت في 2023/1/19 قبيل استقالة الحكومة، ولكن لم تصدر قراراتها إلا بعد تاريخ 2023/1/23 وعدم اتخاذ أية إجراءات أو إصدار أية قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه.

من جهة أخرى، يقوم مراقبو شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية بالتأكد من إتمام سحب كافة القرارات المشار إليها التي تقع من ضمن الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء، وعودة المنقولين أو المنتدبين إلى جهات عملهم الأصلية، وكذلك سحب قرارات التعيين بالوظائف الإشرافية التي تمت خلال ذات الفترة، وعودة كافة الفئات المشمولة بالقرار الى أوضاعهم الوظيفية قبل التاريخ المشار إليه.