قام الرئيس الاميركي جو بايدن بزيارة مفاجئة للعاصمة الاوكرانية (كييف) مع حلول الذكرى السنوية الاولى لبدء الحرب الروسية على اوكرانيا.



وقام الرئيس الاميركي برفقة نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة جدار تذكاري لقتلى الحرب في ساحة القديس ميخائيل في كييف.



على هامش الزيارة التاريخية لكييف، كما وصفتها الرئاسة الأوكرانية، قال الرئيس جو بايدن إن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيعلن عنها الثلاثاء. وأضاف «عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم وانه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئا».



وتابع: «أنشأنا تحالفا من المحيط الأطلسي إلى الهادئ للدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي غير مسبوق». وأوضح البيت الأبيض أن الزيارة تأتي تأكيدا على «التزامنا بالديموقراطية» والسيادة الأوكرانية.



وقالت صحيفة فايننشال تايمز ان رحلة الرئيس الاميركي جو بايدن غير المعلنة الى كييف بدأت خلال الليل على متن قطار وصل صباح الاثنين الى العاصمة الاوكرانية