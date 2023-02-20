روهيت راماشاندران: نُركِّز على توسيع نطاق شبكة وجهات «الجزيرة» بمنطقة آسيا الوسطى

أعلنت شركة طيران الجزيرة، عن إطلاقها خط رحلات جديدا إلى ثالث وجهاتها في أوزبكستان، حيث ستبدأ بخدمة مدينة سمرقند بواقع رحلتين أسبوعيا لربط المسافرين من الكويت بهذه المدينة التاريخية وتوفير خطوط ربط ملائمة للأوزبكيين المسافرين إلى منطقة الشرق الأوسط والوجهات الأخرى ضمن شبكة الشركة.



وكانت طيران الجزيرة قد أطلقت أولى خطوطها بين الكويت وأوزبكستان إلى العاصمة (طشقند) في عام 2021 والتي بدأت بخدمتها بواقع رحلتين أسبوعيا، فيما أطلقت ثاني خط لها بين الدولتين العام الماضي لخدمة ثالث أكبر مدينة في أوزبكستان «نمانجان».



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «تركز طيران الجزيرة على توسيع نطاق شبكة الوجهات التي تخدمها في منطقة آسيا الوسطى، بما في ذلك في أوزبكستان التي تواصل تحقيق نجاح في جذب طلب قوي للسفر منها وإليها. يسعدنا اليوم أن نضيف مدينة سمرقند إلى شبكة وجهاتنا وتسهيل السفر للمسافرين القادمين والمغادرين، لاسيما أن الرحلات الدولية التي تخدمها لا تزال محدودة».



وتقع مدينة سمرقند على طريق الحرير التاريخي، وهي مدرجة أيضا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي لما تتمتع به من مساحة جغرافية فريدة تشمل المعالم المعمارية التاريخية والفريدة من نوعها، وانعكاس الحقبات العلمية والفنية عليها، وكذلك ثراء الأعمال الحرفية فيها.



وستبدأ طيران الجزيرة بتسيير رحلاتها إلى مدينة سمرقند اعتبارا من 1 مارس المقبل، حيث ستنطلق الرحلات رقم (J9 0681) يومي الأربعاء والأحد من مطار الكويت في الساعة 05:10 صباحا، لتصل إلى مدينة سمرقند في الساعة 10:20 صباحا، فيما ستنطلق الرحلات رقم (J9 0682) يومي الأربعاء والأحد من مدينة سمرقند في الساعة 11:35 صباحا، لتصل إلى مطار الكويت في الساعة 01:15 ظهرا.