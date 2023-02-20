اسامة ابو السعود

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتكليف محمد ناصر العليم عن أن وزارة الأوقاف وديوان الخدمة المدنية حريصان كل الحرص على حل موضوع دوام العاملين بمراكز دور القرآن الكريم.



وكشف العليم خلال تواجده مع المتجمعين من موظفي دور القرآن بمقر الوزارة صباح اليوم عن أن الوزارة لم تكتف بإرسال كتاب الى ديوان الخدمة المدنية بل سيتم عقد اجتماع مع قيادات الديوان اليوم الاثنين لشرح وجهة نظر وزارة الأوقاف حول دوام العاملين في مراكز دور القرآن الكريم وضرورة تعديل ساعات الدوام.



وشدد العليم على أن ديوان الخدمة المدنية هو من أصدر قرار تعديل الدوامات، لافتا الى أن وزارات الدولة ملتزمة بتعليمات ديوان الخدمة المدنية.



وأكد أن دوام اليوم يطبق حسب التعميم الجديد، وأن هناك اجتماعا اليوم الاثنين مع الديوان لتعديل آلية العمل وستصدر الوزارة بيانا حول أي أمور مستجدة.