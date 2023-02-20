أعرب النائب د.مبارك الطشه عن تضامنه مع مطالب موظفي وزارة الأوقاف فيما يخص تغيير ساعات العمل، مطالبا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بالتدخل لحل مشكلتهم.

وشدد الطشه في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة على أهمية الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن تأخر التشكيل سبب (فوضى خلاقة) عطلت البلد وأوصلته إلى حالة سيئة.

وقال الطشه «هناك بعض الوزراء يسعون إلى إحراج رئيس الوزراء سياسيا، بتجاوزهم تصريف العاجل من الأمور باتخاذ قرارات أخرى لا تندرج تحت هذا البند»، معتبرا أن «قرارات وزير الأوقاف الأخيرة خير دليل على تصرف الوزراء كأنهم حكومة دائمة ومستمرة».

وأوضح أن «وزير الأوقاف تعمد خلط الأوراق بتغيير أوقات دوام دور القرآن، للتغطية على تنازل الأمانة العامة للأوقاف عن مقعدها في مجلس إدارة بيت التمويل»، مضيفا أنه تحدث مع الوزير في هذا الأمر قبل انعقاد الجمعية العمومية لبيت التمويل وأكد له تمسك أمانة الأوقاف بمقعدها وتقدمه بطلب تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وأضاف أن «ما حدث هو انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي يوم الخميس الماضي وتنازل أمانة الأوقاف عن مقعدها»، منتقدا طريقة إدارة الوزير وعدم اجتماعه مع وكلائه واتخاذ قرارات متخبطة وعدم مخاطبة ديوان الخدمة إلا بعد اتخاذ القرار.

واعتبر الطشه أن اتخاذ قرار تغيير موعد الدوام ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية تصرف غير مسؤول، ويؤكد عدم جدارة الوزير بالاستمرار على رأس وزارة الأوقاف، متسائلا «نريد أن نعرف لمصلحة من يعمل هذا الوزير؟».

وطالب الطشه جميع الوزراء بضرورة عدم اتخاذ قرارات ليست من تصريف العاجل من الأمور، مؤكدا أن مثل هذه القرارات غير المسؤولة تزيد من حالة عدم الاستقرار وتزيد كذلك من هموم المواطن، مضيفا «كلنا ثقة في توجه رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة خصوصا أن الوزير لم ينسق لا مع ديوان الخدمة المدنية ولا وزارة التربية».