محمد راتب

زف مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م. مشعل القريفة البشرى لعموم مربي ومنتجي الثروة الحيوانية بانخفاض أسعار الأعلاف اعتبارا من أول مارس المقبل، مؤكدا أن من شأن الأسعار الجديدة أن تساهم في عودة الاستقرار لسوق المواشي واللحوم المحلية، وأن تحفز المربين على زيادة العطاء وتقديم المزيد من أجل تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

وقال القريفة في تصريح صحافي: إن الأسعار المحدثة تطول كلا من الشعير والشوار والمخاليط المركزة، وتم التوصل إليها جاءت بعد جهود ومطالبات حثيثة من قبل الهيئة، وتنسيق مشترك ما بينها وبين مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وذلك بناء على هبوط بورصة الأعلاف عالميا وحدوث ما يشبه الهدوء في أحداث الحرب الروسية - الأوكرانية التي أثرت بشدة على سوق الحبوب والغذاء العالمية.

وأعرب القريفة عن شكره لمجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على تعاونها المثمر مع الهيئة واستجابتها للمطالب المرفوعة من قبلها نيابة عن منتجي ومربي الثروة الحيوانية، متمنيا الاستمرار في الأسعار الجديدة لما في ذلك من مصلحة مشتركة ستعود بالنفع على المربين وعلى المستهلكين عموما.

وأوضح أنه سيتم العمل بأسعار الأعلاف الجديدة اعتبارا من أول شهر مارس المقبل حيث سيتم بيع الشعير بـ ٤ دنانير نزولا من ٤.٢٥٠ دنانير، والشوار نزولا من ٤.٩٥٠ دنانير إلى ٤ دنانير والمخاليط والمركزات هبوطا من ٣.٥٥٠ دنانير إلى ٣.١٠٠ دنانير، والمركز من ٣.٦٠٠ إلى ٣.١٥٠ دنانير.