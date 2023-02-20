دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملة مشتركة مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والبلدية على المحال والأنشطة المخالفة التي تثير الضوضاء في منطقة جليب الشيوخ.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن تسارع وتيرة هذه الجولات التفتيشية يأتي تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشديد الرقابة على تلك المحال التي تسبب إزعاجا في المنطقة، لافتا إلى أن الفريق قام بقطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من تلك المحال بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بأحجام المصهرات وتغيير أحجام القواطع الرئيسية بالإضافة الى التمديدات دون عداد، ووجود عدد من المحال دون تراخيص من الجهات المعنية.

وشدد الشمري على ضرورة رفع جميع التعديات والأنشطة المخالفة التي تزيد من الأحمال الكهربائية على الشبكة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وقطع التيار عنهم، لافتا إلى أن الحملات في الوقت الحالي تتم بشكل مفاجئ في معظمها على المناطق الصناعية لضبط الأنشطة المخالفة وتخفيف العبء عن الشبكة.

وقال الشمري إن حصيلة الفريق لهذا الشهر بلغت 13 محضر ضبط وإثبات حالة في المنطقة الشمالية، منبهاً لضرورة متابعة الملاك لشؤون عقاراتهم تفاديا للمخالفات التي يمكن أن تتسبب بقطع التيار عن تلك العقارات.