عبدالعزيز الفضلي

أعلنت مديرة ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بالإنابة بوزارة التربية مريم العنزي عن افتتاح مركز تعليم مسائي بدار الضيافة بمنطقة الفروانية التعليمية خاص بالطلبة الذين لا يوجد لهم عائل مؤتمن او المعرضون للانحراف.

وقالت العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه حرصا من وزارة التربية على توفير الاجواء الآمنة والمناسبة لأبنائنا من الطلبة ممن يعانون من ظروف اسرية تم انشاء هذا المركز لاحتواء هؤلاء الطلبة والحفاظ عليهم من رفاق السوء، مشيرة الى ان الكوادر التعليمية والادارية تم توفيرها من قبل ادارة منطقة الفروانية التعليمية التي لم تقصر معنا في هذا الجانب، واضعة مصلحة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار، كذلك لا ننسى دور وكيل وزارة التربية بالتكليف اسامة السلطان على جهوده في انشاء هذا المركز.

وأوضحت ان المتعلمين في المركز تتراوح اعمارهم بين 7 و 21 سنة، لافتة الى ان المناهج التي تدرس لهم هي نفسها مناهج التعليم العام التي تدرس لبقية المدارس.

وأضافت العنزي ان المركز تم انشاؤه بالتنسيق مع دار رعاية الاحداث بوزارة الشؤون وإدارة المباحث الجنائية والشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية وبمتابعة دقيقة من لجنة متابعة الحالات السلوكية المعرضة للانحراف والمشكلة من قبل وزارة التربية بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية.