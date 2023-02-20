شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد في فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023 » والذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع.

وقد أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة خلال افتتاح المعرض بالجهود المتميزة والاستعدادات الكبيرة والقدرات المتفوقة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة مثل هذا الفعاليات الدولية، والتي تهتم بقطاع الصناعات الدفاعية، وعرض آخر التطورات والابتكارات في هذا المجال من خلال مشاركة أبرز الخبراء وكبرى الشركات المتخصصة، وهو ما يعكس بدوره انفتاح الإمارات على العالم وحجم ما تمتلكه من إمكانيات فنية وكفاءات بشرية، قادرة على تنظيم وإدارة وإنجاح مثل هذه المعارض والمؤتمرات والتي يشعر معها كل مواطن خليجي بالفخر والاعتزاز في ظل الجهود والقيادة الحكيمة والرؤية السديدة ومسيرة الخير المباركة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الشيخ طلال الخالد أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي يتيح الفرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات المتخصصة من تقنيات وإمكانيات في مجال تصنيع المعدات والآليات العسكرية الحديثة، مضيفا أن مثل هذه المعارض والمؤتمرات تعد فرصة لتبادل الخبرات العلمية والرؤية الاستراتيجية ذات العلاقة بالمجالات الدفاعية والأمنية، مؤكدا حرصه على مشاركة القيادات العسكرية الكويتية في مثل هذه الفعاليات العالمية للوقوف عن كثب على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال والعمل على مواكبتها لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة للقوات المسلحة الكويتية.