أعلنت ادارة الطوارئ والكوارث التركية «افاد»، أن منطقة جنوب تركيا تعرضت لزلزالين الأول بقوة 6.4 والثاني بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان سورية ولبنان وفلسطين والأردن وبعض محافظات مصر، بعد أسبوعين فقط على الزلزال المدمر في كهرمان مرعش.



واستحضر سكان جنوب تركيا وشمال سورية رعب الزلزال الاول، حيث أفادت تقارير اعلامية عن وقوع إصابات شمال غربي سورية جراء الهزة الأرضية الجديدة التي ضربت جنوب تركيا مساء.



وقال ناشطون ان ابنية عدة انهارت في جنديريس واعزاز وسلقين نتيجة الهزة، وسجلت عدة إصابات في الاتارب وحارم والباب.

هذا، وناشد مواطنون فرق الدفاع المدني للتوجه فورا لمدينة جنديريس، وسط حالة من الهلع أصابت سكان شمال سورية وجنوب تركيا، وتداولت وسائل إعلام صورا لسكان يهرعون الى الشوارع.



وطلبت «افاد» من المواطنين الابتعاد عن المباني المتضررة في منطقة الزلزال في هاتاي وباقي المناطق.