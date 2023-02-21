

عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية وحضور مدير عام الادارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي، وبحضور كل من مدير ادارة الشؤون التعليمية خالدة المير وموجه التربية الفنية فهد العيسي، أقيمت فعالية بعنوان «الكويت بعيون فنان» التي نظمها توجيه التربية الفنية، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الوطنية التي تشهدها البلاد وتحييها وزارة التربية في جميع المناطق التعليمية، وقد افتتحت الفعالية بعزف من فرقة الجيش الكويتي بمجموعة من الأناشيد الوطنية المميزة وتلاها تكريم للمنظمين والقائمين على هذه الفعالية.



وألقى من خلالها مدير عام الادارة العامة للمنطقة التعليمية كلمته التي هنأ فيها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وجميع العاملين في وزارة التربية بهذه الأيام الوطنية والاحتفالات التي تشهدها البلاد، مترحما على أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس لهذا الوطن، وفي ختام الفعالية قام مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية بعمل جولة على أهم اللوحات الفنية التي تحمل طابعا وطنيا، بالإضافة الى المرسم المباشر الذي عرض رسما مباشرا للوحات بأنامل طلبة ومعلمين ومعلمات المنطقة التعليمية، بالإضافة الى مشاركة فريق السيارات القديمة الذي شارك بمعرض للسيارات التي تم اقتناؤها والتي تحمل ارثا تاريخيا قديما.