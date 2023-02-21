أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان ضرورة الالتزام بوقف شغل الوظائف الإشرافية في كل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ندبا كليا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها.



وشدد د.الربيعان في تصريح صحافي على ضرورة الالتزام أيضا بوقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد اعتبارا من 23 يناير الماضي حتى إشعار آخر وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار.



وقال إنه فور صدور قرار مجلس الوزراء في السادس من شهر فبراير الجاري بهذا الشأن بادر الديوان بالتنبيه على كل الجهات الحكومية بالتقيد بهذا القرار، مؤكدا على الجهات ضرورة سحب كل القرارات التي صدرت من ذلك التاريخ واعتبارها كأن لم تكن بما في ذلك الموافقات التي صدرت في 19 شهر يناير قبيل استقالة الحكومة ولكن لم تصدر قراراتها إلا بعد تاريخ 23 من الشهر ذاته وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه.



وأوضح أن مراقبي شؤون التوظف بالديوان يتولون التأكد من إتمام سحب كل القرارات المشار إليها التي تقع من ضمن الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء وعودة المنقولين أو المنتدبين إلى جهات عملهم الأصلية وسحب قرارات التعيين بالوظائف الإشرافية التي تمت خلال ذات الفترة وعودة جميع الفئات المشمولة بالقرار إلى أوضاعهم الوظيفية قبل التاريخ المشار إليه.