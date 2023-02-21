أسامة دياب



نفت السفارة الايرانية لدى البلاد تصدير إيران لأسلحة إيرانية الى روسيا، واصفة تلك المزاعم بالعارية من الصحة.



وشددت السفارة في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه على الموقف المبدئي الواضح للجمهورية الاسلامية الايرانية منذ بداية الأزمة الاوكرانية والمبني على حماية سيادة الأراضي الاوكرانية وضرورة إنهاء التخاصم عبر الحلول السياسية وعدم الانحياز الفاعل. وفيما يلي نص البيان: ان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت تعتبر التصريحات الأخيرة للقائم بالأعمال الأميركي في المؤتمر الصحافي مع الصحافيين بخصوص تصدير الأسلحة الايرانية إلى روسيا لا أساس لها من الصحة مطلقا. وتعلن ان الموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية واضح منذ البداية في الأزمة الاوكرانية ومبني على حماية سيادة الأراضي الاوكرانية، وضرورة إنهاء التخاصم عبر الحلول السياسية وعدم الانحياز الفاعل.



وكما كررنا مرارا فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تقدم أي مسيّرة او أسلحة لأي طرف لاستخدامها في الحرب الأوكرانية وان كل مجالات التعاون الدفاعي والتسليح الايراني مع الدول ذات التوجه المشترك منطبقة مع الحقوق والالتزامات الدولية الايرانية. كما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طلبت مرارا من الجانب الاوكراني تقديم الوثائق والمستمسكات التي تدعيها او تقوم بتشكيل لجنة فنية وعسكرية للتحقق من هذا الادعاء، لكن كييف لم توافق ولم تقدم أي وثيقة حتى الآن. وتعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية الديبلوماسية والتباحث السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات الاقليمية والمحيطة والأزمة الاوكرانية ،وفي الحرب الاوكرانية ليست إلى جانب أي من الأطراف المتحاربة، بل تعتقد أن ارسال معدات الأسلحة إلى أي من طرفي الحرب سوف يؤدي إلى إطالة الحرب.