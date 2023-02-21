عبدالعزيز الفضلي



أعلنت مديرة ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بالإنابة بوزارة التربية مريم العنزي عن افتتاح مركز تعليم مسائي بدار الضيافة بمنطقة الفروانية التعليمية خاص بالطلبة الذين لا يوجد لهم عائل مؤتمن او المعرضون للانحراف.



وقالت العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه حرصا من وزارة التربية على توفير الاجواء الآمنة والمناسبة لأبنائنا من الطلبة ممن يعانون من ظروف اسرية تم انشاء هذا المركز لاحتواء هؤلاء الطلبة والحفاظ عليهم من رفاق السوء، مشيرة الى ان الكوادر التعليمية والادارية تم توفيرها من قبل ادارة منطقة الفروانية التعليمية التي لم تقصر معنا في هذا الجانب، واضعة مصلحة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار، كذلك لا ننسى دور وكيل وزارة التربية بالتكليف اسامة السلطان على جهوده في انشاء هذا المركز.



وأوضحت ان المتعلمين في المركز تتراوح اعمارهم بين 7 و 21 سنة، لافتة الى ان المناهج التي تدرس لهم هي نفسها مناهج التعليم العام التي تدرس لبقية المدارس.



وأضافت العنزي ان المركز تم انشاؤه بالتنسيق مع دار رعاية الاحداث بوزارة الشؤون وإدارة المباحث الجنائية والشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية وبمتابعة دقيقة من لجنة متابعة الحالات السلوكية المعرضة للانحراف والمشكلة من قبل وزارة التربية بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية.



من جانب آخر، أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالإنابة د.غانم السليماني عن تنظيم مسابقة حول المفاهيم البيئية لطلبة الصفين الثامن والتاسع متوسط اعتبارا من الاول من شهر مارس المقبل.



جاء ذلك في نشرة اصدرها السليماني، وتلقت «الأنباء» نسخة منها «انه تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة التربية والهيئة العامة للبيئة، وبالتنسيق مع قطاع البحوث التربوية والمناهج ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، وتزامنا مع انطلاق الأسبوع البيئي في الكويت في شهر مارس 2023م تم تنظيم مسابقة - المفاهيم البيئية المدرسية - لطلبة المرحلة المتوسطة بمدارس التعليم العام ومعاهد التعليم الديني.



وأضاف السليماني ان المسابقة تستهدف طلبة المرحلة المتوسطة (الصف الثامن والتاسع) (بنين - بنات)، اعتبارا من تاريخ 2023/3/1م ولمدة أسبوعين بجميع المناطق التعليمية، على أن يتم تسجيل أسماء الفرق المشاركة وإرسالها إلى إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية، علما بان آخر يوم للتسجيل 28 الجاري.