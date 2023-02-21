نظمت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني يوما مفتوحا عائليا شاملا لموظفيها ودعتهم مع كامل أفراد أسرهم للحضور والاستمتاع بفعاليات اليوم الترفيهي العائلي والاحتفال بأعياد الكويت الوطنية الذي أقامته على شرفهم في مخيم خاص وكان برعاية مجموعة من الشركات المتميزة مثل شركة المرطبات المتحدة وشركة الألبان الكويتية الدنماركية «كي دي دي» وعيادتي سن وسمايل ديزاين لطب الأسنان.



وقد أعدت الشركة برنامجا اجتماعيا وترفيهيا شاملا تخلله العديد من الفقرات المسلية والترفيهية والرياضية التي أسعدت جميع أفراد العائلة بمختلف الأعمار على حد سواء وبخاصة الأطفال الذين استمتعوا بركن الألعاب والنطاطيات التي حرصت اللجنة المنظمة على توافرها مع أخذ كل احتياطات السلامة اللازمة، كما استمتع الجميع بالمسابقات والألعاب المتنوعة واستمرت الأنشطة والأحداث المشوقة طيلة النهار بجوه المعتدل الذي أنعش الجميع، كما تم توزيع العديد من الجوائز التي قدمتها الشركات الراعية من منتجاتها بالإضافة إلى هدايا مجانية وتذكارية قيمة من شركة بهبهاني، وقد كان هذا اليوم يوما ترفيهيا رائعا بشهادة العديد من الموظفين وعائلاتهم الذين أسعدتهم هذه المبادرة من الشركة.



وبهذه المناسبة، صرح مدير الموارد البشرية في الشركة عبدالله دشتي، والذي أشرف مع موظفي إدارته على إعداد وتنظيم هذا اليوم، قائلا: «إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا اليوم المفتوح هو مد جسور التواصل بين الشركة وموظفيها خلال أنشطة اجتماعية تتيح للموظفين وأسرهم التواصل وتوطيد العلاقات الودية والاجتماعية فيما بينهم في أجواء عائلية مسلية بعيدا عن جو العمل واستغلالا للأجواء الرائعة التي تتحلى فيها الكويت في هذا الوقت من كل عام».