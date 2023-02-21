بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عبدالعزيز المطيري عن سلسلة من الانشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة ضمن الاحتفالات بمناسبة الاعياد الوطنية وذلك خلال شهري فبراير ومارس.



وقال في تصريح صحافي على هامش الاحتفالية التي نظمها قطاع التنمية الاجتماعية صباح امس تحت شعار «نجتمع في حب الكويت» ان الحفل المذكور يعتبر من الانشطة الخاصة بالاعياد الوطنية والذي تمت بمشاركة مشروع «من كسب يدي» و«اكسبوا» وقطاعات الوزارة المختلفة.



وتحدث عن تنظيم فعالية أخرى «مكشات» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحضور وزيرة الشؤون مي البغلي، مؤكدا ان مثل هذه الاحتفالات هي اقل ما يمكن تقديمه للكويت، حيث ان الوزارة حريصة على المشاركة في كل الاحتفالات.



وفي نهاية الاحتفال، قام وكيل الوزارة يرافقه الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية ومدير العلاقات العامة ومدير تنمية المجتمع في جولة على المعرض الذي نظمه قطاع التنمية من وحي المناسبة.