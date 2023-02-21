عبدالله الراكان



نظّم معهد المرأة للتنمية والسلام مهرجان السلام السادس صباح امس تحت شعار «روح الماضي تعانق أمل الحاضر» بمسيرة حملت أعلام الكويت وأهازيج وطنية وأغاني وطنية شعبية في حب الكويت ضمن الاحتفالات بالذكرى 62 للعيد الوطني والذكرى 32 للتحرير.



وانطلقت المسيرة يتقدمها حاملو العلم من منطقة مشرف قبل الوصول إلى ساحة السلام، حيث رفع علم الكويت على أنغام النشيد الوطني الذي عزفته فرقة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وجمعية الكشافة الكويتية، وتخلل الفعالية معرض وطني شمل العديد من المشاركات.



وأكدت رئيسة المعهد كوثر الجوعان في تصريح صحافي على هامش الفعالية أن هذا المهرجان السنوي الذي يستمر ليومين، يهدف إلى تعزيز الروح الوطنية لدى الشباب والبراعم وتذكيرهم بماضيهم وتاريخهم العريق لتسليحهم بذلك العلم وللارتقاء بوطنهم ورفع شأنه في شتى المجالات.



وقالت الجوعان إن المهرجان يشهد مشاركات خليجية عدة منها البحرين وعمان والإمارات وقطر بفعاليات شعبية ثقافية في ساحة السلام، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الفرق التطوعية منها فريق «أمير الإنسانية» و«صناع الخير» علاوة على مشاركة عدد من مؤسسات النفع العام منها جمعية المحامين الكويتية ومشاركة من نادي اليرموك الرياضي وفريق «موبار» للسيارات الكلاسيكية وفريق الهجن الكويتي. وأشارت إلى استمرار فعاليات المهرجان طوال اليوم، معلنة انطلاق مسيرة اليوم الثلاثاء من ممشى الواحة في منطقة مشرف حتى ساحة السلام للقانونيين الكويتيين بمشاركة جمعية المحامين الكويتية، ويشارك في المسيرة العديد من الفرق التطوعية وأعضاء المجتمع المدني من مؤسسات وأفراد.