قالت وزارة التجارة والصناعة أمس الاثنين إن مبلغ الدعم ثابت للمواد الإنشائية ولم يتغير على المستهلك، مبينة أن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية بشكل عام وأسباب عديدة أدى إلى انخفاض كميات المواد مقابل ما يدفعه المواطن.



وأكدت الوزارة في بيـان صحـــافـــي لـ «كونا» اتخاذها عدة إجراءات للوصول إلى حلول توافقية مناسبة لجميع الأطراف يتقدمهم المواطن في المرتبة الأولى.



وأضافت أنها مطالبة بتوفير المواد بأسعار عادلة ومناسبة للمواطن ودعما للمنتج الوطني في الوقت ذاته، موضحة أنه في ظل الارتفاع والنقص العالمي فهي تعمل جـــاهدة من أجل تحقيق ذلك ما يصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.



وأشارت إلى متابعتها باهتمام بالغ ما أثير في الآونة الأخيرة حول القرار الوزاري الخاص بإعادة تنظيم المواد الإنشائية المدعومة.