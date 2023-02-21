أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولة ميدانية من قبل مفتشي النظافة بمركز الجهراء، لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للمحافظة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة الجهراء قد جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية لرفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولة قد اسفرت عن رفع 11 بقالة متنقلة، بالإضافة الى 7 عربات فودترك مخالفة خلال جولتهم بمناطق المحافظة، وقد تم إرسالها لموقع حجز البلدية.



وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.