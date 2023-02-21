وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قال في مقدمته، التزام الوزارة بتنفيذ الإجراءات الإدارية أمر مستحق في كل قطاعاتها إلا أن ضعف تلك الإجراءات أدى إلى العديد من المخالفات خاصة بقطاع الشركات والتراخيص التجارية مما ترتب عليه إصدار تراخيص مخالفة فيما يخص تراخيص أنشطة توصيل الطلبات والمذكورة بتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021-2022 وبناء على ما سبق يرجى إفادتنا بالتالي.



1 - هل تم إصدار تراخيص لأنشطة طلبات التوصيل الاستهلاكية دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتنا بأسباب ذلك الإصدار على الرغم من مخالفته، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى إفادتنا بالشروط الواجب توافرها لاستخراج تلك التراخيص.



2 - هل تم إجراء تحقيق في إصدار تلك التراخيص ذات الموضوع أم لا؟ يرجى تزويدنا بنسخة كاملة من تلك التحقيقات من كافة القطاعات المنوطة به.



3 - هل هناك رأي للقطاع القانوني بالوزارة حول تلك المخالفات الخاصة بلجنة التحقيق إن وجدت؟ يرجى تزويدنا بصورة ضوئية من ذلك الرأي.



4 - هل هناك شكاوى من بعض المديرين حول تلك الإجراءات؟



5 - ما صحة هذا الشكاوى؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها؟



6 - هل تم اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد بعض الموظفين تقدموا بأي نوع من الشكاوى؟



7 - يرجى تزويدي بنسخة من كل المراسلات الخاصة بطلبات التحقيق من القطاع القانوني إلى كل القطاعات من تاريخ 1/6/2021 حتى تاريخ هذا السؤال والتي تمت إحالتها لمكتب وكيل الوزارة سواء تم التحقيق فيها أو حفظها.