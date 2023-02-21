استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه وفد برنامج (سفراء السكري) التطوعي، وتسلم منهم مشروع قانون لمعالجة التحديات التي تواجه المصابين بمرض السكري في مختلف المجالات. ونقل بيان صادر عن مكتب الشاهين ترحيبه بالوفد الزائر من البرنامج التطوعي الوطني، وأنه استمع لشرحهم حول جهود البرنامج للتوعوية باحتياجات وتحديات مرضى السكري خصوصا أن الكويت من أكثر الدول إصابة بهذا المرض. وأعرب الشاهين عن أسفه من كون السكر في الكويت من الأمراض المهملة، التي يعاني المصابون بها وذووهم من التكاليف المالية والبيروقراطية الحكومية، رغم الإحصائيات التي تضعها في المرتبة الثانية عالميا في معدلات الإصابة بالمرض.



وأكد الشاهين تبنيه مشروع قانون في هذا الشأن، والذي تسلمه من الوفد الزائر بهدف توفير الاحتياجات العلاجية والطبية لتلك الفئة وإلزام الدولة بالقيام بواجبها تجاه هؤلاء المرضى، فضلا عن حفظ حقوق المرضى الوظيفية والدراسية وغيرها من الحقوق.



وأعرب الشاهين عن إيمانه بحق كل من يعاني من إعاقة أو مرض مزمن في الحصول على بيئة آمنة وسليمة وفق منظومة صحية متكاملة ترعاها الدولة، متمنيا السلامة للجميع من جميع الأمراض. بدوره، أوضح العضو المؤسس في برنامج (سفراء السكري) محمد البحر أن الوفد الزائر قدم شرحا لقانون ميثاق وحقوق المصابين بالسكر، من وجهة نظر من تعايش مع المرض وخاض تحدياته العلاجية. وبين أن من المعوقات التي تواجه مرضى السكر بطء الدورة المستندية والبيروقراطية في إجراءات الحصول على الدواء والاستفادة من الخدمات الطبية الموجودة.