تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس، متأثرة بارتفاع الدولار وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أميركية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.



وهبط سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1837.59 دولارا للأونصة (الأوقية) خلال جلسة التعاملات أمس، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1%، إلى 1847.60 دولار. وكان مؤشر الدولار قد ارتفع 0.2%، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.



وتتوقع أسواق المال الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة القياسية فوق 5%، بحلول مايو المقبل مع بلوغ الأسعار ذروتها عند 5.3%، في يوليو بعد أن أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة قلة التوظيف في سوق العمل إلى جانب ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين.



ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتصاعد ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7%، إلى 21.58 دولارا للأونصة وانخفض البلاتين 0.3%، إلى 914.17 دولارا، كما هبط البلاديوم 0.6%، إلى 1488.61 دولارا.



وكان الدولار الأميركي قد ارتفع خلال تعاملات أمس، مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.



وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2028 دولار، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.6866 دولار أميركي، كما ارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.14%، إلى 134.32.



وأشارت سلسلة من البيانات الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة إلى سوق عمل مازالت تعاني من قلة التوظيف وثبات التضخم ونمو مبيعات التجزئة بشكل قوي وارتفاع أسعار المنتجين الشهرية، مما أدى إلى زيادة توقعات السوق بأن البنك المركزي الأميركي لديه المزيد يقوم به للسيطرة على التضخم وأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع.



وعززت أيضا التصريحات المتشددة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الدولار، بعد أن أشارت إلى أنه سيكون من الضروري ارتفاع أسعار الفائدة للنجاح في السيطرة على التضخم.