عادت أسعار النفط لتحقيق مكاسب في التعاملات الآسيوية خلال تعاملات الأمس، بعد أن تراجعت دولارين للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة الماضية في الوقت الذي أدت فيه زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات زيادة أسعار الفائدة إلى الحد من التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين.



وخلال جلسة تعاملات أمس، ارتفع خام برنت 53 سنتا أو 0.64%، إلى 83.53 دولارا للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس 76.77 دولارا للبرميل مرتفعا 43 سنتا، فيما انخفض خاما برنت وغرب تكساس عند الإغلاق الأسبوع الماضي بنحو 4%، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين، وفقا لوكالة «رويترز».



وأعلنت واشنطن أيضا خططا لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مما قد يؤدي إلى زيادة المخزونات في كوشينج بولاية أوكلاهوما وهي نقطة تسليم عقود خام غرب تكساس الوسيط حتى مايو وذلك حسبما قال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة.



ومن جانبه، حذر فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية من نقص محتمل في الطاقة خلال الشتاء المقبل مع وصول كمية قليلة نسبيا من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق وتوقع ارتفاع استهلاك الصين هذا العام.



وقال بيرول على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الحكومات الأوروبية اتخذت الكثير من القرارات الصائبة خلال العام الماضي لضمان إمدادات الطاقة مثل بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال لتحل محل تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.



وأضاف أن الحظ حالف الحكومات الأوروبية أيضا، إذ أضعف الشتاء المعتدل الطلب، كما أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى أول انخفاض في استهلاكها منذ 40 عاما.