محمود عيسى



سجلت قيمة مؤشر المشاريع الكويتية الصادر عن «ميد بروجكتس» في الأسابيع الأربعة الواقعة بين 13 يناير إلى 10 فبراير، أكبر انخفاض بين دول مجلس التعاون، حيث خسرت 10% من قيمتها السوقية الإجمالية، ما يعادل 19.7 مليار دولار، لتصل إلى 177 مليار دولار، وتحل بالتالي في المركز الخامس وقبل الأخير خليجيا بعد السعودية والإمارات وعمان وقطر.



وعلى المستوى الخليجي، انخفضت قيمة مؤشر مشاريع الخليج بنسبة 2.2% ما أدى لانخفاضه من 3.2 تريليونات دولار في الفترة السابقة إلى 3.1 تريليونات دولار وبخسارة 70 مليار دولار وفقا لمؤشر ميد بروجكتس الذي يتتبع المشاريع الإقليمية.



وكان الانخفاض الإقليمي بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي التي خسرت 2.9% من قيمة المشروعات، أو 75 مليار دولار. وقد تم تخفيف هذا الانخفاض بشكل هامشي في المؤشر نتيجة ارتفاع طفيف في قيمة سوق المشاريع الإيرانية بنسبة 1.8% أو 5.1 مليارات دولا، وسجل مؤشر المشاريع العراقية قيمة بلغت 291 مليار دولار.



ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي التي خسرت على المؤشر اضافة الى الكويت، خسر سوق المشاريع في قطر 8.8%، أو 17.5 مليار دولار، من إجمالي قيمته نتيجة تعديلات في تقييم العمل في توسعة حقل قطر غاز شمال شرق والمرحلة الثانية من توسعة مطار حمد الدولي. كما تم الانتهاء من مشاريع مجتمعة بمليارات الدولارات.



وشهدت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر انخفاض بنسبة 6.1%، لتسجل أكبر انخفاض في القيمة، حيث تم محو 34 مليار دولار من سوق مشاريعها البالغة 559 مليار دولار لتصل إلى 525 مليار دولار، كما انخفض سوق المشاريع السعودية بنسبة هامشية بلغت 0.5%، أو قيمة صافية قدرها 7 مليارات دولار لتصل الى 1.384 تريليون دولار.



وفي المقابل، شهدت البحرين زيادة بنسبة 3.3% في حجم سوق مشاريعها وأضافت الى قيمتها 2.1 مليار دولار لتصل الى 68 مليار دولار، من جانيه، نما سوق المشاريع العمانية بنسبة هامشية ايضا بلغت 0.7% ليضيف 1.3 مليار دولار في القيمة بسبب إطلاق مشاريع جديدة لتصل الى 190 مليار دولار.