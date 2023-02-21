أسامة أبوالسعود



استقبلت ادارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف قوافل المعتمرين القادمين من جمهورية البوسنة والهرسك بتنظيم من شركة الغربين لتنظيم رحلات العمرة، يوم الأربعاء الماضي، وذلك في إطار سعي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المعتمرين وانطلاقا من رؤية الوزارة في الريادة عالميا بالعمل الإسلامي وتحقيقا لمشروعها الرائد «قوافل المعتمرين من الخارج».



وقد بلغ عدد المعتمرين 80 معتمرا من البوسنة والهرسك، وتم عمل برنامج سياحي ثقافي لهم في الكويت، وجرى تنظيم درس ديني لهم عن أحكام العمرة. وقد غادر المعتمرون الى الاراضي المقدسة عبر منفذ السالمي عن طريق الحافلات المخصصة لهم، وذلك يوم الخميس 16 الجاري.



يذكر أن مشروع «قوافل المعتمرين» هدفه استقبال المعتمرين من الخارج وجعل الكويت محطة ترانزيت لهم، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وليكون ضمن «رؤية الكويت 2035».



ووجهت وزارة الأوقاف الشكر على تعاون الجهات المختلفة لإنجاح مشروع قوافل المعتمرين سواء من وزارة الداخلية أو شركات تنظيم رحلات العمرة.