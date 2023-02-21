تشارك وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز على رأس وفد رسمي كويتي في الملتقى العربي للمياه الذي انطلق في دبي تحت عنوان «الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار» برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة وزارات المياه العربية.



وتهدف مشاركة الكويت في هذا الملتقى، وفق بيان صحافي لوزارة الكهرباء والماء، إلى المساهمة في توفير فرص استثمار جديدة والبحث عن حلول عملية لتطوير وتمويل مشاريع الموارد البيئية غير التقليدية المستقبلية وإلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب المصلحة ذوي الاهتمامات المشتركة في هذا المجال. وأضافت أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام يسلط الضوء على أربعة محاور رئيسة، تتمثل بأطر الحوكمة الفعالة وفرص الاستثمار والتكنولوجيا الذكية ومجالات التمويل والابتكارات سعيا لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال الموارد المائية غير التقليدية ودعم خطط الحكومات للاستثمار والتمويل في تنفيذ المشروعات.