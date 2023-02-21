

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت طرحت مناقصة عقد للحصول على خدمات استشارية تتعلق بتحديد فرص استخدام الطاقة المتجددة لإضافة قيمة في منشآت النفط والغاز، مشيرة إلى انه تم تأهيل خمس شركات هندسية دولية للمشاركة في تقديم العطاءات.



وستقوم الشركة الفائزة بالعقد بتقديــم خدمات استشارية لدراسة جدوى مسبقة، وفقـــا لوثائق المناقصة، وقد تم تحديد يوم 16 مارس المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض. وأضافت المجلة ان شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - كيبيك هما صاحبتا المشروع.



أما الشركات الهندسية الدولية الخمس التي تأهلت للمناقصة فهي شركة وود غروب البريطانية، وتكنيب الفرنسيــة، ودورنييــــه سانترايس الألمانيـة وورلي الأسترالية ونيكسات اي سي ايه البريطانية.



تجدر الإشارة إلى ان شركات النفط والغاز تبحث بشكل متزايد في كيفية استخدام الطاقة المتجددة لإمداد المرافق النفطية، سواء في قطاع الإنتاج او التكرير والتوزيع بما تحتاج إليه من الطاقة.