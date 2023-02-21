

تواجد جهاز حماية المنافسة ضمن فعاليات هلا فبراير في برج الحمراء، وذلك للتعريف عن دور الجهاز والمشاركة الوطنية، حيث ابتهجت سماء الكويت مع استهلال شهر الأعياد والاحتفالات الوطنية بمناسبتي اليوم الوطني وعيد التحرير (25-26 فبراير).



وقال الجهاز في بيان صحافي، إنه بادر بإقامة فعالية في البوابة الرئيسية في برج ومجمع الحمراء التجاري الذي يعد أطول ناطحة سحاب في الكويت ضمن فعاليات هلا فبراير في الفترة من يوم الاثنين الموافق 20 فبراير إلى يوم الخميس 23 فبراير 2023، احتفاء بالعيد الوطني ويوم التحرير تحت شعار «عز وفخر» للتعريف عن دور الجهاز والمشاركة الوطنية.



وتتوشح في هذا الشهر المنارات والمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة بالأعلام الوطنية ليعم الفرح والسرور أرجاء البلاد، وترحب الكويت في هذا الشهر من كل عام بهلا فبراير.