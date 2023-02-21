



أطلقت Ooredoo الكويت مؤخرا مبادرة «أسبوع الإنترنت الآمن» لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للانترنت من قبل الأطفال، بالتعاون مع المدرسة الأمريكية الدولية AIS، والتي تهدف إلى تثقيف الجيل الجديد حول طرق الاستخدام الآمن لضمان حصولهم على أفضل الخبرات والفرص من عالم الانترنت، وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة Ooredoo.



وفي الواقع الحديث والرقمي الذي نعيش فيه اليوم، تحرص Ooredoo الكويت على إطلاق مبادرات تدور حول أحدث التقنيات الآمنة، خصوصا للأطفال والشباب، وتسعى إلى خلق عالم أكثر أمانا وترابطا للأطفال والشباب.



وبهذه المناسبــــــــة، قالت مديرة إدارة قدرات التكنولوجيا في Ooredoo الكويت، دينا صبح: تهدف مبادرة «أسبوع الإنترنت الآمن» التي يتم الاحتفال بها في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي العام بأهمية السلامة في استخدام الإنترنت، وللحث على توفير إنترنت أكثر أمانا للجميع، وخاصة الأطفال، وتتوافق أهداف المبادرة مع رؤية شركة Ooredoo ومسؤوليتها المجتمعية في نواح عديدة.



وأضافت: كون Ooredoo مزودا للإنترنت وخدمات الاتصال، فنحن ملزمون بتعزيز الوعي العام وفهم المخاطر والقواعد والحقوق المتعلقة في عالم الإنترنت، وخاصة مع الأطفال.



وتابعت صبح: مع ما نشهده من سرعة التطور الرقمي في العالم اليوم، أصبح من الضروري أن ينمو الأطفال مجهزين بالوعي والمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات والمخاطر (بما في ذلك ما يتعلق باستخدام بياناتهم الشخصية) الناتجة عن تفاعلهم مع أحدث التطبيقات والخدمــــات المتصلــــة بالإنترنت.



ويقوم «أسبوع الإنترنت الآمن» بتسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت، مثل المحتوى الضار والتنمر الالكتروني، ومن الواضح أن الأمان وحماية البيانات هما وجهان لعملة واحدة، وإدراكك لمخاطر مشاركة بياناتك الشخصية مع الغرباء في العالم الافتراضي سوف يضمن سلامتك الالكترونية.



وفي هذا السياق، قالت منسقة برامج طلاب المرحلة الابتدائية في المدرسة الأميركية الدولية AIS، كيلسي كومنغز: قدمت دينا صبح نصائح ممتازة لطلاب الصفين الثاني والثالث لضمان سلامتهم في الإنترنت وكيفية استخدامه بشكل آمن، ومسؤول، وبعد انتهاء المحاضرة، اختبرت صبح مدى معرفة الطلاب بالأساليب الآمنة لاستخدام الإنترنت من خلال لعبة تفاعلية ممتعة.