العمر: إنجاز غير مسبوق يؤكد المركز الريادي للبنك في أعمال الموارد البشرية

السالم: «بيتك» من أوائل البنوك المحلية والإقليمية في تنفيذ استبيان الارتباط الوظيفي



حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» جائزتين عالميتين في مجال الموارد البشرية من مجموعة براندن هول (Brandon Hall Group) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم، وهما جائزة «أفضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي»، وجائزة «أفضل تطور في أتمتة الأعمال».



وتسلم «بيتك» الجائزتين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية مطلع فبراير الجاري، وسط حضور حشد من مسؤولي المؤسسات الرائدة ورجال الاقتصاد والأعمال، ومسؤولي التعلم والتطوير، والمهتمين في مجال إدارة المواهب، والإعلاميين.



وفي هذه المناسبة، أعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد العمر، عن سعادته بفوز «بيتك» بجائزتي «أفضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي»، و«أفضل تطور في أتمتة الأعمال»، مشيرا إلى أن «بيتك» هو أول مؤسسة على مستوى الكويت ومن الأوائل على مستوى الخليج العربي الذي يحقق هذا الإنجاز.



وأوضح العمر أن الجائزتين تؤكدان المركز الريادي لـ «بيتك» على مستوى جودة وتطور بيئة العمل وتفرد التطبيقات وتكامل الجهود في أعمال الموارد البشرية في «بيتك» واعتمادها لأفضل الممارسات وفق المقاييس العالمية، مبينا أن الأهمية التي يوليها «بيتك» لتعزيز الارتباط الوظيفي وأتمتة الأعمال أكدت استحقاق «بيتك» لنيل الجائزتين بالتنافس مع أكبر وأعرق المؤسسات والشركات العالمية، معربا عن فخره بتقدير وإشادة المقيمين والخبراء والعاملين في مجال الموارد البشرية عند مراجعة سجل أعمال وإنجازات «بيتك».



وقال العمر إن أتمتة الأعمال من أهم أسباب نجاح عمليات الموارد البشرية للمجموعة، حيث تعتبر الأنظمة والممارسات المتبعة في هذا الصدد الأكثر تطورا على مستوى الكويت والخليج مع وجود كادر مهني عالي الكفاءة للإشراف على الأنظمة والعمل على تطويرها وتحسينها ونقلها لمستويات جديدة تواكب تطلعات «بيتك»، مشيرا إلى أن الفريق القائم على الأنظمة والتطبيقات في الموارد البشرية في «بيتك» يعتبر المرجع إقليميا فيما يخص تطبيق وتطوير وتحسين هذه الأنظمة، حيث تتم الاستعانة بخبراتهم وحلولهم ليس فقط على مستوى «بيتك» بل على مستوى بنوك وشركات محلية وإقليمية.



استبيان الارتباط الوظيفي



من جانبها، قالت مدير أول الارتباط الوظيفي في «بيتك»، سارة السالم، إن تعزيز الارتباط الوظيفي في «بيتك» يعتبر أحد اهم الركائز التي يعتمد عليها البنك على مستوى المجموعة.



وأضافت ان «بيتك» من أوائل البنوك المحلية والإقليمية في تنفيذ استبيان الارتباط الوظيفي السنوي وذلك منذ عام 2013، ومن خلاله يتم قياس رضا الموظفين بعملية شفافة ومهنية وسرية مع وجود إجراءات وخطط تنفيذية للعمل على تعزيز مكامن القوة التي يوضحها الاستبيان، والعمل على تطبيق التحسينات في بيئة العمل حسب المؤشرات التي يوضحها هذا الاستبيان.



ونوهت السالم بتصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنويا بالمقارنة مع نتائج الأعوام السابقة وبالمقارنة مع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات ذات الأداء العالي.



ولفتت إلى أن نجاح الخطط التنفيذية الخاصة بتعزيز الارتباط الوظيفي جاءت بفضل ترابط الأعمال الخاصة بهذا النشاط، حيث تعمل الموارد البشرية للمجموعة لتغطية جميع المستويات الوظيفية بخطط تتناسب مع احتياجاتهم ومتسقة مع اقتراحاتهم التطويرية ما ساهم في تعزيز ارتباطهم الوظيفي.



كما أشارت السالم الى أن «بيتك» يتبع منهجية علمية في تطبيق المبادرات الخاصة بالارتباط الوظيفي، حيث يتم قياس أثرها على نتائج الارتباط الوظيفي بصفة سنوية مع العمل على تطوير هذه المبادرات وتحسينها بناء على المؤشرات الموضوعة.



ثمرة جهود وعطاء جميع العاملين في «بيتك»



بدوره، اختتم العمر بالقول إن الجائزتين ثمرتا جهود وعطاء جميع العاملين في الموارد البشرية في «بيتك» والاهتمام المستمر من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورغبتهما الدائمة في تطبيق أفضل الممارسات وتحسين بيئة العمل ورفع درجة الولاء، ما يجعل الجائزتين حافزا نحو مزيد من التطوير والتحديث لتحقيق أعلى معدلات الأداء للقدرات البشرية العاملة في «بيتك» واستقطاب المزيد من الفائقين خاصة من الشباب الكويتي بما يسهم في المحافظة على مكانة «بيتك»، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا.



معايير منح الجوائز



جـــرى مـــنح الجائزتين إلى «بيتك» بناء على معايير استــندت الى دراسات وتقييم وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين في مجالات الموارد البشرية والتعلم والتطوير، ومن أهم تلك المعايير أن يكون البرنامج ملبيا لاحتياجات المؤسسة ومتميزا من ناحية التصميم والعرض ومتعدد المزايا قابلا للقياس، ويحقق تأثيرا إيجابيا على المؤسسة بشكل عام، حيث صادقت مجموعة براندون هول الأميركية (Brandon Hall Group) على التطور الملموس في أنظمة «بيتك» وعلى النقلة النوعية الخاصة في أتمتة ورقمنة إجراءات عمل الموارد البشرية، وتصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنويا، ما ساهم في تطور كفاءة وأداء الموارد البشرية.



وتعـتبر مجموعة براندون هول الأمــيركية (Brandon Hall Group) شركة التطوير المهني الوحيدة التي توفر البيانات، والأبحاث، والرؤى، والشهادات المتخصصة لقادة التعلم والتطوير حول العالم، حيث قامت المجموعة بتمكين والاعتراف بالممارسات المتميزة حول العالم في هذا الصدد ما ساهم في تطوير أكثر من 10 ملايين موظف وقيادي.



وتعــد جـــائزة التميز في إدارة الثروات البشــــرية (Human Capital Management Excellence Awards) الأولى في تكريم المؤســــسات والجهات الرائدة في مجال التعلم وإدارة المواهب بالإضافة الى كونها الجائزة الأكثر شهرة وموثوقية على مستوى العالم في هذا المجال.