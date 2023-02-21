

أزاحت شركة الزياني للسيارات الستار عن سيارة بنتلي بنتايجا Extended Wheelbase بقاعدة العجلات الطويلة الجديدة كليا، وذلك خلال أمسية نظمتها «الزياني» في معرضها الكائن بمنطقة الري، لتصبح بذلك المركبة الرياضية المتعددة الاستعمالات الرائدة بفئتها من المصنع البريطاني العريق للسيارات الفاخرة متوافرة في الكويت.



وتوفر مركبة SUV الجديدة قيادة فاخرة عالية الأداء ترتكز على مزايا القوة التي يتمتع بها الطراز الحالي ويرتقي بها للأعلى، مع مستويات جديدة من الرحابة والراحة والفخامة.



ميكانيكيا، تزود مركبة بنتلي بنتايجا EWB بمحرك V8 سعة 4 ليترات مع 32 صماما وشاحن توربيني مزدوج. يولد قوة تبلغ 542 حصانا تترافق مع عزم دوران يصل إلى 770 نيوتن متر، ومع هذا المحرك وناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات، تتسارع المركبة من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 4.6 ثوان، أما السرعة القصوى فهي محددة إلكترونيا بـ 290 كلم/س.



ولتكملة هذا الأداء القوي مع مقصورة لا تضاهى، فإن الطول الممدد لقاعدة عجلات بنتايجا بمقدار 180 ملم يتضمن تغييرات في أسفل الأرضية والألواح الجانبية والسقف. ويكمن الطول الزائد بالكامل في الباب الخلفي، مما يولد مقصورة خلفية فخمة بشكل استثنائي، وهي أكبر من أي مقصورة أخرى في طراز فاخر منافس. وهذا من شأنه أن يسمح بالتركيز على العافية، مع طرح النظام المناخي الأوتوماتيكي الأول مع التعديل المتقدم لوضعية الجلوس في المقاعد الخلفية.



تتوافر Bentley Extended Wheelbase بـ 3 أنماط من تصاميم المقاعد، شاملة نمطا قياسيا جديدا بالكامل بأسلوب 4 + 1 مع مقعد وسطي وفق المناسبة، إضافة الى إصدارات مع 4 و5 مقاعد. وتساعد المقاعد الفخمة القابلة للتعديل وفق 16 وضعية مع مزايا التدفئة والتهوية وبرامج التدليك الـ 5 في تقليل التعب والإرهاق للحد الأدنى خلال الرحلة.



أما الميزة الاختيارية لمواصفات مقعد الطيران Airline Seat Specification، فتوفر الراحة القصوى في الخلف، مع مساند للظهر قابلة للانحناء حتى 40 درجة مما يجعل النوم أسهل بكثير. ومن الخصائص الأساسية الأخرى هناك الميزة المناخية الأوتوماتيكية للمقاعد، وميزة تعديل وضعية الجلوس، وميزة تعديل الوسادة الإضافية وحشوة مسند الظهر، إلى جانب مساند الأذرع المدفأة في الوسط والأبواب الخلفية.