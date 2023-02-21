

في إطار مساعيها الدؤوبة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام، ومع دخول موسم الصيف 2023 ونمو حركة المسافرين، وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية مع مجموعة مستشفيات «فقيه» اتفاقية لتقديم خصومات على إجراء الفحص الصحي وفحص الحالات الطارئة لعملائها من ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في كل من دبي وجدة والرياض.



وفي هذا الصدد، قال رئيس المركز الطبي في الخطوط الجوية الكويتية د.محمد القناعي: يسر الخطوط الجوية الكويتية توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع مستشفيات فقيه احد أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية والمؤسسات العلاجية في منطقة الخليج العربي، حيث تعد هذه الخدمة التي سيتم تقديمها لعملاء الشركة مع بداية موسم الصيف 2023 استكمالا للعديد من الخدمات الجديدة التي طرحتها الخطوط الجوية الكويتية لعملائها الكرام بداية من العام الحالي.



وأضاف: «الكويتية» تدرس في الوقت الحالي الدخول والتوسع في اتفاقيات مماثلة مع مزودي الرعاية الصحية في عدة مدن حول العالم والتي تأتي ضمن خطتها في تلبية احتياجات العملاء الأعزاء وتقديم حلول وخدمات متنوعة لهم، علاوة على ذلك، يأتي ذلك أيضا تماشيا مع خطة وتوجيهات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في توفير أفضل سبل الراحة بما يليق بركاب الناقل الوطني للكويت.



واختتم القناعي تصريحه بالتأكيد على حرص «الكويتية» المتواصل على فتح مجالات متنوعة ومتميزة تلبية لرغبات العملاء الكرام، متقدما بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على مجموعة مستشفيات فقيه على تعاونهم الملموس والمثمر في هذه الاتفاقية.