

حرصا على توفير أقصى درجات المرونة والراحة لموظفيه بصفتهم الركائز الاستراتيجية الأساسية، أعلن بنك برقان عن تعديل مدة إجازة الأبوة من يوم إلى 5 أيام عمل، وذلك في إطار استراتيجيته التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتلبية احتياجات الموظفين، الذين يمثلون أصول البنك الأغلى والموارد البشرية الأكثر أهمية.



ويأتي تعديل مدة إجازة الأبوة انطلاقا من إدراك بنك برقان لاحتياجات الموظف الأسرية والاجتماعية وأهمية رعاية الموظفين، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العمل وجوانب الحياة الشخصية، وهو ما يسهم بصورة إيجابية في استقرار الحالة الصحية، الجسدية والعقلية للموظفين، ويساعدهم على النجاح في إنجاز مهامهم اليومية بأمان وكفاءة عالية.



وفي هذه المناسبة، قالت هالة الشربيني، رئيس مديري الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: «نحن في بنك برقان نتفهم تماما أن رفاهية الموظف وسعادته في حياته الشخصية، ستنعكس بكل تأكيد بالفائدة والتفاني والإنتاجية العالية في العمل، لذا فإن هذا النوع من الإجازات الاستثنائية التي تراعي الجانب الاجتماعي للموظف، من شأنه الإسهام في خلق توازن فعال بين العمل والحياة الأسرية لدى الموظف».



وأضافت الشربيني: «العديد من الدراسات تؤكد أن إجازة الأبوة لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية للموظفين، إذ تتيح لهم ممارسة دورهم الأبوي والزوجي في صفاء ذهني بعيدا عن أي حالات قلق تجاه مسؤوليات الوظيفة والعمل، إضافة إلى أن هذا النوع من الإجازات ضروري لدعم ومساندة المرأة الأم في بعض المهام اليومية الصعبة، لذا، نحن في بنك برقان نضع في رأس قائمة أولوياتنا تلبية احتياجات الموظف المهنية والأسرية، على حد سواء».



وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الموارد البشرية في بنك برقان لا تدخر جهدا في العمل على توفير جميع الوسائل والخدمات الخاصة بالموظفين، والتي تدعم سبل الارتقاء ببيئة العمل، من أجل ضمان راحتهم ورفاهيتهم بما يسهم في رفع مستوى كفاءتهم وأدائهم، ويعود بالنتائج الإيجابية على مسيرتهم العملية بالتوازي مع حياتهم الشخصية.