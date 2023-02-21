

يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثالث على التوالي من خلال نشر المحتوى التوعوي بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المخاطر لاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية وضرورة تعزيز دور البنوك في زيادة الوعي السيبراني لحماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية.



وقال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان علي المعتوق «كنا وما زلنا مستمرين في مخاطبة مختلف شرائح الجمهور وتوعيتهم بخطورة الجرائم المنتشرة حاليا في معظم دول الخليج وهي «الاحتيال الإلكتروني» وضرورة عدم الانسياق وراء أي وسائل أو إعلانات مزيفة مجهولة المصدر والتي من خلالها يمكن السيطرة على البيانات المصرفية والشخصية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالحساب».



وأوضح المعتوق أنه بالرغم من هذه التحذيرات، إلا أننا وجدنا خلال الآونة الأخيرة ازديادا في الشكاوى وحالات التعرض للنصب الإلكتروني من خلال انتشار العديد من إعلانات منصات التواصل الاجتماعي الوهمية، مشيرا الى ان ما يزيد هذه الأمر صعوبة هو انتحال صفة البنوك أو مؤسسات مالية من خلال هذه الإعلانات معتمدين على شعارات وعلامات تجارية تبدو أصلية.



وأضاف أن هناك تنوعا وتغييرا بصفة دائمة لوسائل الاحتيال والنصب الإلكتروني من قبل هؤلاء المحتالين، فمنها استقبال مكالمات هاتفية والادعاء انهم تابعون لشركات استثمارية لتقديم عروض ترويجية حصرية تحقق عوائد وأرباحا خيالية أو من خلال إرسال إعلان يحتوي على رابط من أجل الوصول إلى المعلومات الشخصية مثل أرقام الحسابات المصرفية وأرقام البطاقات البنكية وكلمات المرور السرية.



وذكر المعتوق أن أولى طرق الحماية من خطر جرائم الاحتيال الإلكتروني المعرفة التامة ان البنك لن يطلب من العميل أي بيانات مصرفية أو معلومات شخصية، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عدم طلب الدفع من خلال هذه الوسائل، مؤكدا أن التعامل مع جميع معاملاتنا يتم فقط من خلال قنواتنا الرسمية الآمنة والمعتمدة.