

منصور السلطان



بعد أقل من 24 ساعة من قيام شخص مسلح يقود سيارة ألمانية الصنع بمطاردة سيارة دفع رباعي بها 3 شباب كويتيين والاصطدام بها مما نتج عنه انقلابها وإصابة الشباب الثلاثة بجروح وكسور ودخول أحدهم غرفة العناية المركزة، تمكن رجال المباحث الجنائية من إلقاء القبض على الجاني الذي اعترف خلال التحقيق معه بما نسب إليه، فتمت إحالته إلى النيابة العامة.



ووفق مصدر أمني، أفاد بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة دفع رباعي بالقرب من شاليهات الجليعة، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين أن سيارة جيب بها 3 شباب كويتيين انقلبت على جانب الطريق، ما أدى إلى تعرض من فيها لجروح وكسور، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، حيث أدخل أحدهم غرفة العناية المركزة.



وخلال التحقيق مع أحد الشباب، أفاد بأن سيارة ألمانية الصنع بها شخص يحمل سلاحا ناريا قام بمطاردتهم والاصطدام بهم حتى انقلبت بهم السيارة ومن ثم لاذ بالفرار.



وأكد المصدر أن رجال المباحث الجنائية وخلال اقل من 24 ساعة استطاعوا تحديد هوية قائدة الألمانية وعمل له كمين و ضبطه، حيث تبين انه مواطن من مواليد 1983، وخلال التحقيق معه اعترف بالواقعة، وبسؤاله عن حيازته سلاحا ناريا وتهديد المجني عليهم، نفى وجود أي سلاح بحوزته، وعليه تمت إحالته الى النيابة بتهمة الشروع بالقتل.



وذكر المصدر أن رجال المباحث تحفظوا على مركبة المتهم، وتبين انها مظللة بشكل تصعب معه رؤية ما اذا كان بحوزته سلاحا ناريا أم لا.