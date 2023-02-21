

منصور السلطان



تمكن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء من إلقاء القبض على شاب متعاطي «سوابق» في العقد الثالث من عمره، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وأدوات تعاط، بالإضافة إلى مبلغ مالي حصيلة بيع جزء من المواد المخدرة.



وفي التفاصيل، انه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أمس الأول في منطقة أسواق الجهراء، تم الاشتباه بسيارة حاول قائدها التوقف بين السيارات بعد مشاهدته لدورية الشرطة، فتم التوجه له حيث اتضح انه في حالة تعاط، وبالاستعلام عنه تبين انه من أرباب السوابق، وبتفتيشه احترازيا عثر معه على كيس به مواد مخدرة (شبو - حشيش - كيميكال) وأدوات تعاط ومبلغ مالي.